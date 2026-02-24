Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.02.2026, gegen 21:00 Uhr) ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Elberfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger (20) und einem Pkw. Ein 37-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem linken Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Tannenbergstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße Kleeblatt kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der die Straße überquerte. Anschließend hielt der Mercedes-Fahrer an, um sich nach dem Passanten zu erkundigen. Im weiteren Verlauf brachte der Fahrzeugführer den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur dortigen Ampelschaltung machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell