Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.02.2026, gegen 21:00 Uhr) ereignete sich auf der 
Bahnhofstraße in Elberfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem 
Fußgänger (20) und einem Pkw.  

Ein 37-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem linken 
Fahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Tannenbergstraße. In Höhe 
der Einmündung zur Straße Kleeblatt kam es zu einem Zusammenstoß mit 
dem Fußgänger, der die Straße überquerte. Anschließend hielt der 
Mercedes-Fahrer an, um sich nach dem Passanten zu erkundigen. Im 
weiteren Verlauf brachte der Fahrzeugführer den 20-Jährigen in ein 
Krankenhaus.   

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und 
Angaben zur dortigen Ampelschaltung machen können, sich unter der 
0202/284-0 zu melden.

