Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einladung für Presse- und Medienvertreter/ Vorstellung der neuen Bezirksdienstleitung Ost sowie zweier neuer Mitarbeiter in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreter!

Am Mittwoch, 18.03.2026, stellt Landrat Ingo Brohl um 08:30 Uhr Polizeihauptkommissar Dennis Scheffler als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Ost, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die Städte Dinslaken und Voerde, sowie die Gemeinden Hünxe und Schermbeck befinden, vor.

Zeitgleich werden die neuen Bezirksdienstbeamten Sascha Czerwinski und Harald Mibach für das Stadtgebiet Dinslaken vorgestellt.

Ort des Treffens: Polizeiwache Ost in Dinslaken, Wilhelm- Lantermann- Straße 73, 46535 Dinslaken.

Wir bitten Presse- und Medienvertreter, welche an dem Termin teilnehmen möchten, sich anzumelden: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell