PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einladung für Presse- und Medienvertreter/ Vorstellung der neuen Bezirksdienstleitung Ost sowie zweier neuer Mitarbeiter in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreter!

Am Mittwoch, 18.03.2026, stellt Landrat Ingo Brohl um 08:30 Uhr Polizeihauptkommissar Dennis Scheffler als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache Ost, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die Städte Dinslaken und Voerde, sowie die Gemeinden Hünxe und Schermbeck befinden, vor.

Zeitgleich werden die neuen Bezirksdienstbeamten Sascha Czerwinski und Harald Mibach für das Stadtgebiet Dinslaken vorgestellt.

Ort des Treffens: Polizeiwache Ost in Dinslaken, Wilhelm- Lantermann- Straße 73, 46535 Dinslaken.

Wir bitten Presse- und Medienvertreter, welche an dem Termin teilnehmen möchten, sich anzumelden: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:16

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Wesel (ots) - Am Donnerstag (19.02.), in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 14:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Bergmann-Straße ein. Die Täter durchsuchten das Innere des Hauses und entwendeten Bargeld, Schmuck, einen Küchenstuhl und eine Briefmarkensammlung. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen in dem Bereich geben können. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:29

    POL-WES: Wesel - Täter flüchtig nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

    Wesel (ots) - Eine unbekannte männliche Person hielt sich am Mittwoch (18.02.) gegen 13:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Kreuzstraße auf. Dort konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er Waren in seinem Mantel verstaute. Als der Täter an einer Kasse weitere Waren bezahlte, sprach ihn ein Zeuge auf die Waren in seinem Mantel an. Daraufhin stieß der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:19

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren