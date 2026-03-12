PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Grundschule- Kripo ermittelt!

Viersen / Bockert (ots)

Zwischen Dienstag, 10. März um 16:30 Uhr und Mittwoch, 11. März um 8:05 Uhr, kam es zu einen Einbruch in der Zweitorstraße in Bockert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich vermutlich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchwühlte Büroräume. In der Schule wurden einige Schränke gewaltsam geöffnet, ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /nv (164)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:36

    POL-VIE: Erneuter SEK Einsatz in Brüggen - 38-jähriger in Gewahrsam genommen

    Brüggen (ots) - Am Donnerstag, ab 7 Uhr, kam es erneut zu einem Polizeieinsatz im Elsterweg in Brüggen. Ein 38-jähriger Brüggener schien sich erneut in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Zur Bewältigung der Einsatzlage wurden Spezialeinheiten der Polizei angefordert, die den Mann gegen 9.40 Uhr sicherten. Ein Rettungsdienst brachte den Mann leicht ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:24

    POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - Autofahrerin wird schwer verletzt

    Viersen-Süchteln (ots) - Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 08:30 Uhr an der Einmündung Hindenburgstraße/Lobbericher Straße in Viersen-Süchteln. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Viersen kam aus Richtung Dülken und wollte nach links in die Lobbericher Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 70-jährigen Kempeners, der aus Richtung Süchteln kam und weiter in Richtung Dülken fahren ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:24

    POL-VIE: Zwei Diebstähle aus Läden in der Viersener Fußgängerzone

    Viersen (ots) - Am Montag kam es zu zwei Diebstählen aus Läden in der Viersener Fußgängerzone. Möglicherweise wurden diese von denselben Tätern begangen. Der erste ereignete sich gegen 14:10 Uhr in einem Handygeschäft in der Hauptstraße. Hier entwendeten die unbekannten Männer unbemerkt eine Smartwatch aus dem Verkaufsraum. Nur zehn Minuten später kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren