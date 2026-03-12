Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Grundschule- Kripo ermittelt!

Viersen / Bockert (ots)

Zwischen Dienstag, 10. März um 16:30 Uhr und Mittwoch, 11. März um 8:05 Uhr, kam es zu einen Einbruch in der Zweitorstraße in Bockert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich vermutlich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchwühlte Büroräume. In der Schule wurden einige Schränke gewaltsam geöffnet, ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /nv (164)

