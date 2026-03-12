Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter SEK Einsatz in Brüggen - 38-jähriger in Gewahrsam genommen

Brüggen (ots)

Am Donnerstag, ab 7 Uhr, kam es erneut zu einem Polizeieinsatz im Elsterweg in Brüggen. Ein 38-jähriger Brüggener schien sich erneut in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Zur Bewältigung der Einsatzlage wurden Spezialeinheiten der Polizei angefordert, die den Mann gegen 9.40 Uhr sicherten. Ein Rettungsdienst brachte den Mann leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der ärztlichen Behandlung soll er in Gewahrsam genommen werden. Bereits am 1. März und am gestrigen Mittwoch kam es zu größeren Polizeieinsätzen wegen des Mannes. (163)

