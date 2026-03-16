POL-VIE: Rot-weißer Multivan gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?
Willich-Wekeln (ots)
Zwischen Donnerstag, 12.03.26, 18:00 Uhr, und Freitag, 13.03.26, 04:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Multivans in der Straße "Zum Schickerhof" in Willich-Wekeln. Der rote/weiße VW Multivan T6 aus 2017 hat das amtliche Kennzeichen VIE-HE307. Falls Sie zwischen Donnerstag und Freitag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /nb (166)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
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