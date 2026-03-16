POL-VIE: Rot-weißer Multivan gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Kreis Viersen (ots) - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der K 9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt. Eine 87-jährige Frau aus Geilenkirchen war mit ihrem Pkw in Richtung Elmpt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie in ihrem ...

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