Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall Raoul-Wallenberg-Straße

Leverkusen (ots)

Am 30.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 17:10 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen und Verletzten auf der Raoul-Wallenberg-Straße informiert. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie des Rettungsdienstes alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Verkehrsunfall zwischen drei PKW festgestellt.

Insgesamt wurden 3 Personen verletzt. Alle verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Auslaufende Betriebsmittel der Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Während des Einsatzes wurde die Raul-Wallenberg-Straße komplett gesperrt.

Insgesamt waren 7 Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren