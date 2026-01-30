FW-LEV: Verkehrsunfall Raoul-Wallenberg-Straße
Leverkusen (ots)
Am 30.01.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 17:10 Uhr über einen Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen und Verletzten auf der Raoul-Wallenberg-Straße informiert. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen sowie des Rettungsdienstes alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Verkehrsunfall zwischen drei PKW festgestellt.
Insgesamt wurden 3 Personen verletzt. Alle verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Auslaufende Betriebsmittel der Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr abgestreut.
Während des Einsatzes wurde die Raul-Wallenberg-Straße komplett gesperrt.
Insgesamt waren 7 Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte im Einsatz.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer
Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/
Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell