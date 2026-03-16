PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen - Untersuchungshaft

Viersen (ots)

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr hat ein Mitarbeiter eines Discounters an der Viersener Straße in Viersen die Polizei gerufen, weil er in einer Frau, die sich im Laden aufhielt, eine Ladendiebin erkannte, die bereits am Mittwoch dort gestohlen hatte. Die eingesetzten Beamten sprachen die Frau an und durchsuchten sie. In der Kleidung der 61-jährigen Viersenerin fand sich Diebesgut, das aus dem Sortiment des Discounters stammte. In ihrem Rucksack fanden die Beamten zudem Waren, die einem anderen Discounter zuzuordnen waren. Hier läuft die Prüfung, ob diese Dinge ebenfalls gestohlen wurden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde festgenommen und am Sonntag einem Richter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen dauern an. /hei (168)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 15:00

    POL-VIE: Versuchter Einbruch in Lagerraum einer

    Viersen (ots) - Entsorgungsgesellschaft - Die Polizei sucht nach Tatverdächtigen Zwischen Sonntag, 15.03.26, 23:20 Uhr, und Montag, 16.03.26, 00:00 Uhr, versuchte mindestens eine unbekannte Person, sich Zutritt zu einem Lagerraum einer Entsorgungsfirma an der Greefsallee in Viersen zu verschaffen. Eine rückliegende Tür wurde augenscheinlich gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 15:00

    POL-VIE: Rot-weißer Multivan gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

    Willich-Wekeln (ots) - Zwischen Donnerstag, 12.03.26, 18:00 Uhr, und Freitag, 13.03.26, 04:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Multivans in der Straße "Zum Schickerhof" in Willich-Wekeln. Der rote/weiße VW Multivan T6 aus 2017 hat das amtliche Kennzeichen VIE-HE307. Falls Sie zwischen Donnerstag und Freitag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 22:35

    POL-VIE: 260313 Niederkrüchten: Seniorin nach Alleinunfall verstorben

    Kreis Viersen (ots) - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der K 9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt. Eine 87-jährige Frau aus Geilenkirchen war mit ihrem Pkw in Richtung Elmpt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie in ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren