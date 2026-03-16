Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen - Untersuchungshaft

Viersen (ots)

Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr hat ein Mitarbeiter eines Discounters an der Viersener Straße in Viersen die Polizei gerufen, weil er in einer Frau, die sich im Laden aufhielt, eine Ladendiebin erkannte, die bereits am Mittwoch dort gestohlen hatte. Die eingesetzten Beamten sprachen die Frau an und durchsuchten sie. In der Kleidung der 61-jährigen Viersenerin fand sich Diebesgut, das aus dem Sortiment des Discounters stammte. In ihrem Rucksack fanden die Beamten zudem Waren, die einem anderen Discounter zuzuordnen waren. Hier läuft die Prüfung, ob diese Dinge ebenfalls gestohlen wurden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde festgenommen und am Sonntag einem Richter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen dauern an. /hei (168)

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