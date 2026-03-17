Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneuter Diebstahl eines rot/weißen Multivans - Hinweise gesucht!

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Süchteln (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag den 15.03.2026, 19:00 Uhr und Montag den 16.03.2026, 06:00 Uhr kam es auf der Schubertstraße in Viersen/Süchteln zu einem Diebstahl von einem Volkswagen Multivan. An dem rot/weißen Multivan befindet sich das Kennzeichen KK-WT2017. Besonderheiten an dem Fahrzeug sind zum einen ein ca. 1 Meter langer Kratzer im Bereich der Beifahrertür und der hinteren rechten Tür. Zum anderen ist an der vorderen Stoßstange rechtseitig und linksseitig der Lack nicht mehr vorhanden. Haben Sie Hinweise zu dem Diebstahl? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162-377/0. /rb (170)

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