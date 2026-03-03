Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mann tritt Fahrzeuge und randaliert in Tankstelle - Polizist dienstunfähig

Osnabrück (ots)

Mit einem erkennbar alkoholisierten und aggressiv auftretenden Mann musste sich am Montagabend eine Streifenwagenbesatzung auseinandersetzen.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 36-Jährige auf der Lindenstraße unterwegs und trat dort gegen mehrere Fahrzeuge. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen den Randalierer in einem angrenzenden Tankstellengebäude an. Dort wollten die Beamten den Mann zwecks Durchsuchung Handfesseln anlegen. Dabei riss sich der 36-Jährige los und schlug dann mit den Fäusten auf die Polizisten ein. Die Situation eskalierte weiter: Die Beteiligten fielen in die Warenauslage der Tankstelle. Nur mit hohem Kraftaufwand und mit Unterstützung eines Zeugen konnte der Randalierer am Boden fixiert werden. Beim Hochheben des Mannes leistete dieser erneut erheblichen Widerstand. Mit weiteren herbeigerufenen Polizeikräften konnte der Beschuldigte schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Nach jetzigem Stand zog sich der Polizeibeamte Verletzungen zu - und ist aktuell dienstunfähig. Die Kollegin erlitt keine sichtbaren Verletzungen. Der 36-jährige Mann zog sich ebenfalls Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell