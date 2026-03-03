Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück: Fußgängerin auf Fahrbahn gestoßen - Ermittlungen wegen versuchten Mordes - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Osnabrück (ots)

Wie bereits am Sonntag berichtet kam es am Samstag gegen 16:45 Uhr im Bereich der Martinistraße zu einem Vorfall, bei dem eine Fußgängerin durch einen Mann auf die Fahrbahn gestoßen wurde. Durch ein Bremsmanöver eines auf der Martinistraße fahrenden Autos in Fahrtrichtung stadtauswärts konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Auto und der auf der Fahrbahn gestoßenen Frau vermieden werden. Die Frau wurde bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Siehe Ursprungsmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6226181

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wurde die Tat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtlich als versuchter Mord eingestuft. Der Beschuldigte, ein 47 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, wurde am Montag festgenommen und am heutigen Dienstag einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Polizei sucht insbesondere die bislang unbekannte Fahrerin oder den unbekannten Fahrer des Pkw, der die Gefahrenbremsung durchgeführt hat. Das Fahrzeug kann derzeit nicht näher beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Nummer: 0541/327-3103 und 0541/ 327-2215 entgegen.

