POL-OS: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück: Pkw-Kontrolle führt zum Auffinden nicht geringer Mengen Betäubungsmittel

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes einen parkenden Pkw in der Dammstraße. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die bei der Kontrolle offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 35-jährigen Mann und eine 31-jährige Frau aus dem Osnabrücker Nordkreis.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen im Rahmen der Kontrolle wurden die Personen und das Fahrzeug gerichtlich angeordnet durchsucht. Dabei konnten verschiedene illegale Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden werden. Insgesamt wurden vor Ort 37 Ecstasy-Tabletten und rund 50 Gramm Amphetamine gefunden.

Aufgrund dieser Funde bestand der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück regte daraufhin die Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann und der Frau an.

In der Wohnung des 35-jährigen Beschuldigten konnten weitere 670 Ecstasy-Tabletten, eine nicht geringe Menge Amphetamine, etwa 1,5 Kilogramm Marihuana sowie ca. 600 Euro Bargeld aufgefunden werden. Die Wohnung wurde von einem 43-jährigen Mann geöffnet, der nun ebenfalls als Beschuldigter im Strafverfahren geführt wird. In der Wohnung der 31-jährigen Beschuldigten wurden lediglich benutzte Verpackungen von Betäubungsmitteln gefunden.

Die weiteren Ermittlungen und Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel dauern derzeit an.

