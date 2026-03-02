Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück: Schüsse in Mehrparteienhaus - 2 Personen tödlich verletzt - Ermittlungen dauern an

Osnabrück (ots)

Am heutigen Montag gegen 12:20 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf über mehrere Schussgeräusche und Schreie aus einem Wohnhaus im Stadtteil Gartenstadt ein. Aufgrund dieser Meldung ist ein Großaufgebot an Polizeikräften zur Einsatzörtlichkeit entsandt worden. Vor Ort wurden zunächst das Tatobjekt sowie die umliegenden Straßen zwecks Gefahrenvermeidung Dritter gesperrt. Das Wohnhaus wurde anschließend durch Spezialkräfte der Polizei betreten und durchsucht. In dem Wohnhaus konnte schließlich zwei Personen aufgefunden werden. Bei den Personen handelte es sich um einen 86 Jahren alten Mann und eine 62 Jahre alte Frau. Der Mann konnte vor Ort nur noch leblos aufgefunden werden. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt aufgefunden und entsprechend notärztlich versorgt, sie erlag jedoch aufgrund der schwere der Verletzungen noch vor Ort. Eine Schusswaffe konnte ebenfalls aufgefunden werden. Vor Ort wurde eine umfangreiche Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt. Die Hintergründe des Vorfalls sind Bestandteil laufender Ermittlungen. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

