POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Verbrauchermarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt an der Mönkedieckstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter gegen 01:15 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und verschafften sich Zugang zu den Innenräumen des Marktes. Angaben zum Diebesgut sowie zum entstandenen Sachschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Mönkedieckstraße geben können, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 / 327 3203 zu melden.

