Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin auf Fahrbahn gestoßen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 17:45 Uhr kam es in der Martinistraße zu einem Vorfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau auf dem Gehweg der Martinistraße und ging in Richtung stadteinwärts. Zur selben Zeit soll ein Mann hinter ihr gelaufen sein. Als sich der Mann im weiteren Verlauf neben der Frau befand, stieß er sie unvermittelt auf die Fahrbahn der Martinistraße.

Ein Pkw, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Martinistraße in Fahrtrichtung stadtauswärts befand, leitete eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß mit der auf die Fahrbahn gestoßenen Fußgängerin.

Die Frau konnte anschließend selbstständig aufstehen und sich in Sicherheit bringen. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Der mutmaßliche Verursacher konnte durch schnell eintreffende Polizeibeamte angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Die Polizei sucht insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, der die Gefahrenbremsung eingeleitet hat. Dieser ist ein wichtiger Zeuge des Geschehens. Das Fahrzeug kann derzeit nicht näher beschrieben werden.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell