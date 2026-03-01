Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Zwei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der Mindener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine Autofahrerin die Mindener Straße aus Rabber kommend in Richtung Brockhauser Weg. Als sie beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, bremste sie ihren Pkw beim Abbiegevorgang ab, da sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer erkannte. Sie stand im Anschluss leicht in der Gegenfahrbahn, woraufhin der Motorradfahrer ebenfalls eine Bremsung einleitetet. Dabei geriet das Motorrad ins Rutschen und prallte anschließend gegen den Pkw.

Bei dem Unfall kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzt sich schwer. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell