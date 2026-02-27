Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rollstuhlfahrer in Wohnung bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 10:30 Uhr zunächst im Umfeld einer Bäckerei an der Rheiner Landstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen.

Der Unbekannte begleitete den Mann anschließend auf dem Heimweg bis zu dessen Wohnanschrift. Bereits unterwegs versuchte der Kriminelle, ihm eine Jacke zu verkaufen und verwickelte ihn in ein Gespräch.

In der Wohnung drängte sich der Täter nach bisherigen Erkenntnissen ungebeten mit hinein. Unter dem Vorwand, der Geschädigte solle die angebotene Jacke nun anprobieren, nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment aus und entwendete aus dem Portemonnaie des Mannes Bargeld. Anschließend verließ der Mann die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Betroffene bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief jedoch ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

führte eine grünliche Einkaufstasche mit Streifen mit sich

Zeugen, die den Täter im Bereich der Rheiner Landstraße oder im Nahbereich gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück zu melden. Hinweise werden unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 entgegengenommen.

