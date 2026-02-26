PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es in einem Wohngebiet nördlich des Lutterdamms zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr gewaltsam in das Haus der Geschädigten ein.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in bislang unbekannte Richtung.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wohngebietes zwischen Lutterdamm und Jahnstraße / Vördener Damm beobachtet haben, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

