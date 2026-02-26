Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Mercedes Sprinters in der Straße Telgenkamp - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Straße Telgenkamp kam es zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 06:00 Uhr zu einem Diebstahl eines Mercedes Sprinters .

Der Fahrzeugführer stellte seinen Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen E-RM 1021 auf einem frei zugänglichen Parkplatz an der Straße Telgenkamp ab. Als er am folgenden Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib oder zum aktuellen Standort des beschriebenen Fahrzeugs nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell