POL-OS: Badbergen: Pkw prallt gegen Baum - 3 Personen verletzt

Am Mittwoch gegen 11:00 Uhr kam es auf der Vehser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der Pkw befuhr die Vehser Straße aus Richtung Groß Mimmelage kommend in Richtung Badbergen. In einer Kurve kam der dieser dann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Durch den Aufprall wurden alle Insassen verletzt. Der Beifahrer, ein 46 Jahre alter Mann, erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer, 39 Jahre alt, wurde leicht verletzt, während ein 21-jähriger Mann auf dem Rücksitz schwer verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle musste die Vehser Straße zeitweise gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.

