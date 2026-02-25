PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf/A1: Brand eines Pkw auf Tankstellengelände der Tank- und Rastanlage Dammer Berge

Osnabrück (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es gegen 12:00 Uhr an der Tank- und Rastanlage Dammer Berge in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Brand eines Pkw auf dem Tankstellengelände.

Nach bisherigen Erkenntnissen betankte ein Mann seinen Renault an einer Zapfsäule und begab sich anschließend in die Tankstelle, um die offene Rechnung zu begleichen. Beim Zurückkehren zu seinem Fahrzeug und dem Versuch, den Wagen zu starten, geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Die Feuerwehr sowie die Polizei rückten umgehend mit einem Großaufgebot aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Durch den Einsatz musste die Auffahrt zur Tank- und Rastanlage für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Der Verkehr auf der A1 selbst war jedoch zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Auf dem Tankstellengelände entstand zudem Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

