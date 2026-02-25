Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneut falsche Handwerker unterwegs - Schmuck aus Wohnung entwendet

Osnabrück (ots)

In der Knollstraße kam es am Dienstagmittag zu einem Trickdiebstahl durch einen falschen Handwerker.

Gegen 12:15 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer Geschädigten und gab sich als Handwerker aus. Er erklärte, dass es bei Nachbarn zuvor zu einer Überschwemmung gekommen sei und nun aufgrund eines angeblichen Notfalls das Wasser auf Bakterien überprüft werden müsse. Der Mann gab an, hierzu in den Keller zu gehen, um dem Wasser eine Flüssigkeit beizumischen. Die Geschädigte sollte währenddessen im Badezimmer den Duschkopf festhalten und das Wasser laufen lassen, um zu beobachten, ob sich dieses gelb oder blau verfärbe.

Während die Frau dieser Aufforderung nachkam, entfernte sich der angebliche Handwerker in Richtung Keller und kehrte nicht mehr zurück. Als der Mann auch auf Zurufe nicht reagierte, kam der Geschädigten die Situation verdächtig vor. Kurz darauf stellte sie fest, dass Schmuck sowie weitere Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet worden waren. Von dem angeblichen Handwerker fehlte jede Spur. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 bis 180 cm groß

kräftige Statur

gebräunter Teint

kurze dunkle Haare

blaue Arbeitskleidung (Oberteil und Hose)

schwarze Handschuhe mit gelben Streifen

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Knollstraße machen können, sich unter der Rufnummer 0541 / 327-3203 zu melden.

Die Polizei rät zudem, unbekannte Personen nicht in die Wohnung zu lassen. Handwerker sollten sich grundsätzlich ausweisen können. Im Zweifel empfiehlt es sich, vor dem Einlass Rücksprache mit der Hausverwaltung, dem Auftraggeber oder der Polizei zu halten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell