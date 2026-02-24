Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Firmengelände- Autoteile entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag 0:30 Uhr und Montag 7:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Sutthauser Straße in Osnabrück zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Kriminelle gelangten auf derzeit ungeklärte Weise auf das umzäunte Firmengelände. Dort wurden mehrere Neuwagen angegangen und verschiedene Fahrzeugteile von den Autos entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und führte am Tatort eine Spurensuche durch. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sutthauser Straße / Anton-Storch-Straße oder der Eduard-Pestel-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell