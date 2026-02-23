Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Räuberischer Diebstahl im betreuten Wohnen - Ermittler bitten um Hinweise zu falschen Pflegekräften

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung (Betreutes Wohnen) in der Bahnhofstraße Opfer eines Raubdeliktes. Die zwei Täterinnen sind derzeit auf der Flucht, die Polizei sucht nun dringend nach Hinweisen. Gegen 12 Uhr klingelten die Fremden an der Wohnungstür der 87-Jährigen und gaben sich als vermeintliche Pflegekräfte aus. Die ältere Dame lies die Frauen daraufhin in ihre vier Wände. Während eine der Täterinnen die ahnungslose Seniorin über ihr häusliches Umfeld und mögliche Unterstützungsleistungen ausfragte, durchsuchte die Komplizin sämtliche Räume und nahm Bargeld sowie Wertsachen an sich. Noch bevor die falschen Pflegekräfte das Haus verlassen konnten, wurde die Bewohnerin skeptisch und stellte die Frauen zur Rede. Dabei wurde sie von einer der Frauen gegen eine Wand gedrückt und leicht verletzt. Schlussendlich flohen die Täterinnen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die verletzte Bewohnerin informierte die Polizei, Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzung. Mit einer Personenbeschreibung suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täterinnen geben können:

Eine Täterin wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20-30 Jahre - 160-170cm - weiße Hose und weiße Sweatjacke

Hinweise nimmt die Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Mitarbeitende von Hilfsdiensten können sich immer ausweisen. Im Zweifel sollte die Echtheit des Besuchs telefonisch überprüft werden - am besten über die offizielle Telefonnummer der jeweiligen Einrichtung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell