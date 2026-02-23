Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es an der Parkstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant.

Gegen 01:30 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei, nachdem er durch laute Geräusche geweckt worden war. Aus seiner Wohnung heraus beobachtete er anschließend zwei Personen, die versuchten, gewaltsam in das Restaurant einzudringen. Noch während des Telefonats flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief ohne Erfolg.

Durch den Einbruchsversuch entstand am Restaurant leichter Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

etwa 180 cm groß

dunkle Kapuzenpullover mit aufgesetzten Kapuzen

dunkle, lange Hosen

schlanke Statur

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell