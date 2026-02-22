Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Einbrüche am hellichten Tag

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Frankfurter Heerstraße zu einem besonders dreisten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um sich über eine Hintertür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Innern durchwühlten die Einbrecher diverse Räume und nahmen Wertsachen (u.a. Barged) an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die Täter. Nach ihrer Rückkehr stellten die Bewohner den Einbruch fest und informierten die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Bereits am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr in der Max-Reger-Straße im Stadtteil Westerberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Auf einem Nachbargrundstück konnte eine verdächtige Person durch einen Zeugen gesichtet werden. Polizisten trafen den Verdächtigen aber leider nicht mehr an. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

