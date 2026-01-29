Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Illegales Pfefferspray festgestellt
Weil am Rhein (ots)
Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, konnte ein illegales Pfefferspray sichergestellt werden. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Ein 22-jähriger französischer Staatsangehöriger wurde Donnerstagnacht (29.01.2025) am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke durch die Bundespolizei kontrolliert. Unter dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs führte er ein griffbereites Pfefferspray ohne Prüfzeichen mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung des Pfeffersprays und Einleitung eines Strafverfahrens.
