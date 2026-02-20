Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Johannisstraße

Johannis-Tor-Wall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Johannisstraße / Johannis-Tor-Wall zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Autofahrerin auf der Johannisstraße unterwegs, als sie einem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn Platz machte. In diesem Zusammenhang wurde ihr schwarzer BMW 530E von einem vorbeifahrenden dunkelgrauen Kastenwagen oder SUV seitlich gestreift. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten dunkelgrauen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell