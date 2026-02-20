PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Johannisstraße
Johannis-Tor-Wall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Johannisstraße / Johannis-Tor-Wall zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Autofahrerin auf der Johannisstraße unterwegs, als sie einem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn Platz machte. In diesem Zusammenhang wurde ihr schwarzer BMW 530E von einem vorbeifahrenden dunkelgrauen Kastenwagen oder SUV seitlich gestreift. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten dunkelgrauen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

