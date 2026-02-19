PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses am Johannistorwall.

Bislang unbekannte Täter gelangten in das Gebäude und drangen gewaltsam in insgesamt acht separate Kellerräume ein. In den Abteilen suchten sie offenbar nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 01:00 Uhr und 06:00 Uhr. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Johannistorwalls beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

