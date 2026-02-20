Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Einbruchdiebstahl in Recyclinghof - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Recyclinghofs an der Bippener Straße zu einem Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise auf das umzäunte Firmengelände und suchten dort gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zu Art und Umfang des Diebesguts können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bippener Straße oder der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell