Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/OT Rulle: Mehrere Garagenaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu mehreren Einbrüchen in Garagen.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in mehrere Garagen am Riedensweg im Ortsteil Rulle ein. Zudem versuchten Unbekannte, die Garage eines Wohnhauses im Amselweg gewaltsam zu öffnen.

Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Angaben zum möglichen Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Örtlichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/ 94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell