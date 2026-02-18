Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus nahe des Bürgerparks - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Veilchenstraße, in unmittelbarer Nähe des Bürgerparks, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Im Zusammenhang mit der Tat wurde im Mehrfamilienhaus eine verdächtige Frau beobachtet. Sie wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 40 Jahre alt

circa 160 bis 170 cm groß

dunkle Haare, möglicherweise zu einem Pferdeschwanz gebunden

dunkle Kleidung

Hinweise zur Tat, zur beschriebenen Person oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

