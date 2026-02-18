POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus nahe des Bürgerparks - Polizei sucht Zeugen
Osnabrück (ots)
Am Dienstagvormittag kam es in der Veilchenstraße, in unmittelbarer Nähe des Bürgerparks, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.
Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.
Im Zusammenhang mit der Tat wurde im Mehrfamilienhaus eine verdächtige Frau beobachtet. Sie wird wie folgt beschrieben:
weiblich
etwa 40 Jahre alt
circa 160 bis 170 cm groß
dunkle Haare, möglicherweise zu einem Pferdeschwanz gebunden
dunkle Kleidung
Hinweise zur Tat, zur beschriebenen Person oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell