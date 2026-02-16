Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Schulallee

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Schulallee ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 42-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Frau war gegen 9.25 Uhr in Richtung Wittlage unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren BMW verlor und mit mehreren Straßenbäumen zusammenstieß. Für die alleinige Insassin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eingesetzt waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch Notfallseelsorger, die Angehörige und Zeugen betreuten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und noch andauernder Bergungsmaßnahmen ist die Unfallstelle weiterhin voll gesperrt.

