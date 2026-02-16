Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch im Erlenweg

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend trieben Einbrecher im Erlenweg ihr Unwesen. Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Nähe der Einmündung zur Feldstraße. Im Innern durchsuchten die Täter sämtliche Räume und machten sich schließlich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub. Die Polizei aus Dissen sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter 05421/931280 entgegengenommen.

