PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/OT Engter: Schwerer Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 01:15 Uhr ereignete sich auf der Wallenhorster Straße (L 78) ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer die Wallenhorster Straße aus Richtung Engter kommend in Fahrtrichtung Wallenhorst. Bei winterglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren