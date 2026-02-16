Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/OT Engter: Schwerer Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn - Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen gegen 01:15 Uhr ereignete sich auf der Wallenhorster Straße (L 78) ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer die Wallenhorster Straße aus Richtung Engter kommend in Fahrtrichtung Wallenhorst. Bei winterglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

