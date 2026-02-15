Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zum Ossensamstag - weitere Körperverletzungsdelikte nach Veranstaltungsende festgestellt

Osnabrück (ots)

Ergänzend zur bereits veröffentlichten Pressemeldung zieht die Polizei Osnabrück weiterhin eine überwiegend positive Bilanz zum Karnevalsumzug am Ossensamstag in der Osnabrücker Innenstadt.

Mit dem Ende des Umzugs und einem steigenden Alkoholisierungsgrad einzelner Besucherinnen und Besucher kam es jedoch zu mehreren Körperverletzungsdelikten, die die ansonsten positive Gesamtbilanz der Veranstaltung trübten.

Insgesamt verzeichnete die Polizei bis 19:30 Uhr 14 Körperverletzungsdelikte. Darüber hinaus wurden drei Beleidigungen sowie eine Sachbeschädigung polizeilich bekannt.

Die Einsatzkräfte waren weiterhin präsent und konnten die Situationen jeweils zeitnah unter Kontrolle bringen.

