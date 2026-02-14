Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bilanz der Polizei Osnabrück zum Karnevalsumzug am Ossensamstag

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück zieht eine insgesamt weitestgehend positive Bilanz zum Karnevalsumzug am Ossensamstag. Bei kühlen Temperaturen folgten rund 15.000 bis 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Umzug in der Innenstadt. Die Stimmung war ausgelassen, geprägt durch bunte Kostüme, Musik und zahlreiche kreative Fußgruppen und Wagen. Die überwiegende Mehrheit der Feiernden verhielt sich dabei verantwortungsbewusst, sodass Polizei und weitere Einsatzkräfte nur in wenigen Fällen eingreifen mussten.

Mit dem Ende des Umzugs und dem zunehmenden Alkoholisierungsgrad einzelner Besucherinnen und Besucher wurden jedoch einige Körperverletzungsdelikte polizeilich aufgenommen.

Insgesamt wurden, Stand 18:00 Uhr, 8 Körperverletzungsdelikte polizeilich bekannt. Diese Vorfälle traten überwiegend vereinzelt auf und konnten durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden.

Zudem mussten einige Besucherinnen und Besucher aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades medizinisch betreut werden.

"Dank der sorgfältigen Vorbereitung aller beteiligten Partner und der besonnenen Feierlaune der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlief der Karnevalsumzug am Ossensamstag insgesamt positiv. Die auftretenden Körperverletzungsdelikte, trüben diese insgesamt weitestgehend positive Bilanz jedoch. Unser Dank gilt allen Einsatzkräften, den beteiligten Organisationen und besonders den friedlich Feiernden", erklärte Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück und polizeilicher Einsatzleiter am Ossensamstag.

Die Polizei Osnabrück wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine fröhliche und sichere Karnevalszeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell