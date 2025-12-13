PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251213-2. Weitere Erkenntnisse zum Schusswaffeneinsatz durch Polizeibeamte in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.12.2025, 14:12 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Jevenstedter Straße

Zum Ausgangssachverhalt wird auf unsere vorangegangene Pressemitteilung verwiesen: https://my.newsaktuell.de/p/1/analytics/6178436

Der Verletzte 74-Jährige Mann befindet sich nach erfolgter notfallmedizinischer Behandlung in einem stabilen Zustand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist er verdächtig, die Einsatzkräfte mit einer scharfen Schusswaffe bedroht zu haben, indem er mit dieser unmittelbar auf die Beamten zielte. Gegen ihn wird daher strafrechtlich wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Ermittlungen führt die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts. Zum Motiv des Tatverdächtigen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund erster Anhaltspunkte wird in diesem Zusammenhang aber insbesondere auch geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zur sogenannten Reichsbürgerszene besteht.

Ein Haftrichter hat heute Haftbefehl erlassen.

Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird nachberichtet.

Schr.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christian Schreiber
Telefon: 040 - 4286 - 56210
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

