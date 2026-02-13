Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl auf Verbrauchermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Springmannskamp kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch mehrere bislang unbekannte Täter.

Ein Mann lud nach dem Einkauf seine zuvor im Markt erworbenen Waren in den Kofferraum seines Pkw. Währenddessen wurde er von drei jungen Männern in ein Gespräch verwickelt. Diese fragten ihn nach dem Weg zu einer Bushaltestelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich im weiteren Verlauf des Gesprächs eine weitere Person dem Fahrzeug, öffnete eine Tür des Fahrzeugs und entwendete von der Rückbank mehrere Wertgegenstände. Innerhalb weniger Sekunden flüchtete alle Personen zu Fuß über den Springmannskamp in Richtung Natruper Straße. Der Geschädigte verlor die Täter anschließend aus den Augen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

drei bis vier Personen

männlich

etwa 18 Jahre alt

schwarze Oberbekleidung, möglicherweise Daunenjacken mit aufgesetzter Kapuze

Jogginghosen

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zu den flüchtenden Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell