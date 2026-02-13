Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt.

Osnabrück (ots)

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines E-Scooters gegen 18:30 Uhr die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Ortszentrum. In Höhe der Ausfahrt eines dortigen Verbrauchermarktes kam es zum Zusammenstoß mit einem aus dem Parkplatz ausfahrenden Pkw der Marke Tesla.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nutzte die E-Scooter-Fahrerin die falsche Fahrbahnseite und befuhr verbotswidrig den Gehweg. Im Bereich der Grundstücksausfahrt kam es daraufhin zur Kollision mit dem Pkw.

Die E-Scooter-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw sowie am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell