Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: 81-Jährige auf offener Straße ausgeraubt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine 81-Jährige Frau Opfer eines Straßenraubes. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war die Seniorin gegen 11:15 Uhr zu Fuß in der Schulstraße unterwegs, als sich Unbekannte ihr an der Ecke zur Straße Im Winkel näherten und sie zu Boden stießen. Die Räuber nahmen den Rucksack der wehrlosen Frau an sich und verschwanden in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um zwei Personen gehandelt haben. Nach der Tat kümmerte sich ein Autofahrer um das leicht verletzte Opfer. Die 81-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Ihr Ehemann verständigte wenig später die Polizei. Die Beamten fanden den Rucksack noch am selben Tag im Bereich des Belmer Ententeichparks. Die persönlichen Gegenstände der Seniorin waren vollständig vorhanden, lediglich eine Summe Bargeld fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Raubes aufgenommen und bittet nun dringend um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Hinweise werden unter 0541/327-3603 oder -2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

