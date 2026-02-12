Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr im Bornweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter mit ihrer Beute das Haus in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum genauen Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bornweg sowie in den umliegenden Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell