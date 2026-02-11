Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Mehrere Einbrüche in Baumarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagmittag und Mittwochmorgen kam es zu mehreren Einbrüchen in einen Baumarkt in der Gartenstraße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Lagerhallen. Dabei wurden unter anderem Grills, Hochdruckreiniger, Kupferkabel sowie zwei Schubkarren entwendet. Die Polizei Bohmte geht derzeit von einem Bandendiebstahl aus. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Gartenstraße und Essener Straße machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 bei der Polizei Bohmte zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell