Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dachstuhlbrand an Doppelhaushälfte - kein Personenschaden

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand an einer Doppelhaushälfte in der Artilleriestraße gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück war rasch vor Ort und nahm den Löschangriff vor. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um eine Doppelhaushälfte, die sich derzeit im Roh- beziehungsweise Umbau befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Dachstuhl mutmaßlich infolge eines Glutnestes in Brand. Dieses könnte im Zusammenhang mit Dacharbeiten entstanden sein, die im Laufe des Tages durchgeführt worden waren. Die Flammen griffen auf Teile der Dachkonstruktion über. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Darin enthalten sind Schäden durch das Feuer sowie durch Löschwasser. Die angrenzende Doppelhaushälfte blieb von dem Brandgeschehen verschont. Die Bewohnerin wurde vorsorglich aus dem Gebäude geführt und konnte nach Abschluss der Löscharbeiten in ihr Haus zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmten den Brandort. Eine Begehung des Brandortes bestätigte die ersten Einschätzungen vor Ort. Der Brandort wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder freigegeben.

