Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl von Kupferfallrohren an Reihenhäusern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 16:00 Uhr wurden an der Außenfassade angebrachte Kupferfallrohre von Reihenhäusern entwendet. Betroffen waren Reihenhäuser an der Straße Selinghof sowie Reihenhäuser an der Dr.-Eckener-Straße.

Wie die Täter die Kupferfallrohre entwendeten sowie der Abtransport der langen Fallrohre ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil laufender Ermittlungen. Angaben zum genauen Wert der Rohre sowie zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit von der Polizei Osnabrück geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich Selinghof, Dr.-Eckener-Straße oder deren unmittelbarer Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541 327-3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell