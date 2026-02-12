Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Falscher Goldring verkauft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 10:30 Uhr kam es in der Oststraße zu einer Betrugsmasche mit scheinbar wertvollem Goldschmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau auf dem Gehweg vor ihrer Wohnanschrift von einem unbekannten Mann angesprochen.

Der Mann befand sich in Begleitung einer Frau und war mit einem Pkw vor Ort. Er gab an, aus Berlin zu kommen und weder Bargeld noch eine EC-Karte zu besitzen, da diese verloren gegangen sei. Um an Geld zu gelangen, bot er der Geschädigten einen Goldring zum Kauf an. Die Frau zahlte einen zuvor vereinbarten Geldbetrag für das Schmuckstück.

Der Mann und seine Begleiterin entfernten sich anschließend mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Mann:

etwa 40 Jahre alt

kräftige Statur

dunkle Haare

helles Hemd

Frau:

zierliche Statur

kurze, dunkelblonde Haare

Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen grauen BMW.

Am folgenden Tag stellte sie fest, dass es sich bei dem Ring lediglich um Modeschmuck/ minderwertigen Schmuck handelte.

Die Polizei Melle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen am genannten Tag ebenfalls Schmuck zum Kauf angeboten wurde, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

