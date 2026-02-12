Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Schwerpunktkontrollen zur Schulwegsicherung - Polizei überprüft lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern

Osnabrück (ots)

Am Montag wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fürstenau zwischen 7:00 Uhr und 09:00 Uhr im Bereich mehrerer Schulen gezielte Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der Sichtbarkeit sowie der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen an Fahrrädern.

Insgesamt wurden 144 Fahrräder kontrolliert. Bei 24 Rädern stellten die Beamten Mängel fest. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 16,67 Prozent.

Die festgestellten Mängel betrafen insbesondere nicht funktionierende oder unzureichende Beleuchtungseinrichtungen. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet und die Betroffenen auf die geltenden Vorschriften hingewiesen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine funktionierende Beleuchtung sowie gut sichtbare Kleidung einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Wer im Straßenverkehr frühzeitig wahrgenommen wird, reduziert das Risiko von Verkehrsunfällen deutlich. Insbesondere bei Dämmerung, Dunkelheit oder ungünstigen Witterungsverhältnissen kann mangelhafte Beleuchtung dazu führen, dass Radfahrende zu spät erkannt werden.

Eine ordnungsgemäße lichttechnische Ausstattung am Fahrrad sowie reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit und tragen maßgeblich zur Unfallvermeidung bei.

