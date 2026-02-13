Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Nachtrag zum Tötungsdelikt

Osnabrück (ots)

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Wallenhorst wurde der Tatverdächtige am heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 45-jährigen Ehemann der verstorbenen Frau.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an

