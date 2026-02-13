PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in einem Wohnhaus im Kiefernweg zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst, nachdem gegen 6.30 Uhr die Meldung über eine schwer verletzte Frau eingegangen war. Trotz einer medizinischen Versorgung vor Ort konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod der 39-jährigen Bewohnerin feststellen. Im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf ein mutmaßliches Tötungsdelikt. Der Leichnam wurde noch am Donnerstagnachmittag obduziert. Im Ergebnis erhärtete sich der Verdacht eines Gewaltverbrechens. In dem Wohnhaus führten Kriminaltechniker der Polizei eine umfangreiche Spurensuche durch. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an und werden mit Hochdruck geführt. Am heutigen Freitag wird eine gezielte Absuche nach Beweismitteln am Tatort durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

