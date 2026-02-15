Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Falsche Schrotthändler erbeuten Schmuck - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus an der Hannoverschen Straße zu einem Trickdiebstahl.

Zwei bislang unbekannte Männer gaben sich nach ersten Erkenntnissen gegenüber dem Bewohner als Schrotthändler aus, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Während einer der Täter den Geschädigten ablenkte, begab sich der zweite unbemerkt in das Schlafzimmer. Dort entwendete er eine Schatulle mit Schmuck. Als der Geschädigte den Täter störte, verließen beide Männer umgehend ohne Schrott das Haus.

Die Täter sollen mit einem weißen Kleintransporter ("Bulli") mit auffälliger, bunter Aufschrift unterwegs gewesen sein.

Die Ermittlungen wurden von der Polizei Melle aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder das beschriebene Fahrzeug im Bereich der Hannoverschen Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell