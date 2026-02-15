Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bar - Spielautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag 0:00 Uhr bis Freitag 17:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bar an der Süntelstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie zwei Geldspielautomaten auf. Zudem wurden die Räume nach weiteren Wertgegenständen durchsucht.

Zum Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen wurden von der Polizei Osnabrück aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Süntelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

